Новосибирск, , 14:19 — REGNUM В Центре вирусологии и биотехнологии ГНЦ «Вектор» в Новосибирске произошёл взрыв. Инцидент произошёл сегодня, 16 сентября, во второй половине дня. В настоящее время на месте ЧП работают пожарные расчёты и врачи скорой медицинской помощи.

Как уточнил глава наукограда Кольцово, градообразующим предприятием которого является «Вектор», Николай Красников, объёмный взрыв прогремел в первом корпусе «Вектора» во время строительных работ, сообщает «КоммерсантЪ-Сибирь».

По предварительной информации, пострадал один человек. Он был доставлен в больницу с ожогами второй и третьей степени.

Причина взрыва устанавливается. Предположительно, на предприятии произошёл хлопок газа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске после гибели человека от взрыва снаряда возбудили дело