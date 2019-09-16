Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Женщина упала и получила серьезную травму при выходе из скоростного поезда «Аллегро», прибывшего из Хельсинки на Финляндский вокзал Петербурга. По факту ЧП начата доследственная проверка.

Пассажир на вокзале Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России, 15 сентября пассажирка упала между платформой и поездом, не дождавшись полного открытия дверей вагона и выхода подножки. Пострадавшая получила перелом и была госпитализирована.

«Проводятся проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему», — отметили в СЗ СУТ СКР.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что похожий случай произошел около года назад на Московском вокзале Петербурга. Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2018 года из-за сдвига трапа, перекинутого между прибывшим из Москвы поездом и перроном вокзала, выходившая из вагона женщина упала в образовавшийся зазор. Ее быстро вытащили на платформу. Пострадавшая получила различные травмы и была госпитализирована.

Проводница вагона, не проследившая за трапом, признала свою вину, раскаялась, принесла извинения и возместила потерпевшей причиненный вред, в связи с чем в марте 2019 года суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначении проводнице судебного штрафа в размере 7 тыс. рублей.

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