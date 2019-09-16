Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении 79-летнего жителя Невьянска, обвиняемом в двойном убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Подсудимый был признан виновным в убийстве бывшей снохи по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Так же судом установлено, что второй погибший (брат потерпевшей) первый напал на подсудимого, причинив ему ранение в голову, и 79-летний пенсионер действовал в рамках необходимой самообороны.

Подсудимого приговорили к шести годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Инцидент произошёл 15 декабря 2018 года в Невьянске. Во время застолья, на котором присутствовал 79-летний пенсионер, его бывшая сноха и её брат, произошёл конфликт, который окончился смертью двух человек.

Бывшая сноха, которая ранее была осуждена за убийство сына подсудимого, попросила у пенсионера денег на то, чтобы отправится в Турцию. Началась словесная перепалка, переросшая в драку. В итоге 79-летний пенсионер в ответ на нападения брата бывшей снохи взял нож и нанёс смертельные травмы обоим. Впоследствии он явился в полицию с повинной.

В ходе суда подсудимый признал свою вину частично, сообщив, что действовал без предварительного умысла, а в пределах самообороны.

«Также суд вынес два частных постановления в адрес прокурора Свердловской области и руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области с указанием на недостатки следствия», — уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.