Киншаса, , 07:41 — REGNUM После того, как в реке Конго на окраине Киншасы затонуло судно, 36 человек числятся пропавшими без вести. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщение полиции ДР Конго в воскресенье, 15 сентября.

Судно, которое направлялось в столицу страны Киншасу, внезапно ушло под воду в районе коммуны Малуку, примерно в 100 километрах от Киншасы. По сообщению полиции, в результате инцидента 76 человек смогли спастись.

«Причина аварии пока не известна», — заявил представитель полиции полковник Пьеро-Ромбаут Мванампуту.

По информации издания, в ДР Конго широко используется озерный и речной транспорт, поскольку система автомобильных дорог развита слабо. Однако на воде часто происходят аварии, вызванные перегрузкой и небезопасным состоянием судов. В подавляющем большинстве случаев пассажиры не оснащены спасательными жилетами, хотя многие из них не умеют плавать.

Затонувшую лодку называли «baleiniere» или «китобойное судно» — судно с плоским дном длиной от 15 до 30 метров и шириной от двух до шести метров.