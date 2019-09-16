Тугулым, Свердловская область, , 07:39 — REGNUM В Свердловской области житель Тугулымского района задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

В отношении мужчины 1970 года рождения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ.

По версии следствия, группа из четырёх человек отправилась охотиться на рябчиков неподалёку от посёлка Ертарский. Один из охотников (подозреваемый) начал разряжать ружьё, в результате чего произошёл непроизвольный выстрел, и пуля попала в спину другому охотнику 1960 года рождения.

Несмотря на то, что мужчины немедленно попытались доставить раненного в медицинское учреждение, потерпевший скончался во время транспортировки от ранений внутренних органов.