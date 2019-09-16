Казань, , 04:18 — REGNUM В ближайшее время Кировский районный суд Казани начнёт слушания по делу о преднамеренном банкротстве и отмывании доходов, добытых преступным путём. Фигурантом по нему проходит директор и единственный акционер одной из компаний Татарии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Следствие считает, что 50-летний директор и владелец ЗАО «Тафлекс» пять лет назад безвозмездно передал аффилированной компании производственное оборудование на сумму 53 млн рублей. В итоге основная компания не смогла рассчитаться с кредиторами, перед которыми долги превысили 54 млн рублей. Также возникли долги по налогам — свыше 3 млн рублей. Компания в итоге была обанкрочена.

Через какое-то время ранее отчуждённое оборудование передали в одноимённое ООО, также подконтрольное фигуранту уголовного дела.

Пока шло следствие к обвиняемому предъявили гражданские иски на сумму свыше 56 млн рублей, по которым был наложен арест на участок в Казани, доли в юрлицах и оборудование. Судьбу самого экс-директора решит суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Бор (Нижегородской области) по делу о преднамеренном банкротстве был осуждён экс-глава правления одного из банков.

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