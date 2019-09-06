Бор, Нижегородская область, , 06:12 — REGNUM Нижегородский арбитраж продлил процедуру конкурсного производства ООО «Борский коммерческий банк», который лишился лицензии девять лет назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурсному управляющему на банкротство дали ещё полгода — до 21 февраля 2020 года.

Читайте также: Экс-председателя под суд, вкладчикам — компенсация: банк-банкрот из Бора

Напомним, с конца сентября 2010 года нижегородский банк остался без лицензии, а ещё через пару месяцев — в январе 2011 года — был объявлен банкротом. В истории организации не обошлось без уголовных дел. Так, экс-председателя признали виновным в преднамеренном банкротстве, приговорив к одному году в колонию общего режима. В феврале 2019 года приговор устоялся в вышестоящей инстанции.

Помимо этого, суд в июле 2019 года привлёк к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц на сумму 846,57 млн рублей. Самую большую часть предстоит выплатить трём членам органов управления — более 424,796 млн рублей. Данное решение ответчики обжаловать не смогли, поэтому им предстоит принять участие в выплатах бывшим клиентам.

К началу июля 2019 года у банка есть обязательства перед 818 кредиторами на сумму 965,519 млн рублей.