Балахна, Нижегородская область, , 03:40 — REGNUM В соцсетях появилось обращение коллег арестованного хирурга из Дзержинска и главного врача Балахнинской центральной районной больницы, которым вменяется хищение средств у пациентов, полученных для приобретения оборудования. Из этого обращения следует, что в основу уголовного дела легла жалоба пациента, которому четыре года назад предложили приобрести стент у поставщика, так как в больнице их не было, и пациент согласился. После этого конечность ему спасли. Коллеги арестованных отметили, что у обоих фигурантов несовершеннолетние дети и арест слишком жёсткая мера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обращение обнародовано в одной из групп соцсетей Нижегородской области. Из него следует, что в отношении обоих фигурантов дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», а под арестом они пробудут два месяца, хотя жалобе пациента, лёгшей в основу дела, уже четыре года.

«Не располагая материалами следствия, и не разбирая дело по существу, хотим спросить только: какую общественную опасность представляют эти люди? Не посади их в тюрьму, в чем будет их угроза обществу?» — вопрошают коллеги задержанных и отмечают, что у одного фигуранта — трое несовершеннолетних детей, а у второго — двое.

Автор обращения Татьяна З. заявила, что медицинское сообщество готово взять на поруки своих коллег.

Объясняя жалобу пациента, которому пришлось приобрести стенты, необходимые для операции, за свой счёт, автор уточнила, что «на область стенты не выделялись по программе ОМС».

Известно, что коллеги задержанных уже инициировали обращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке и главе Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю с просьбой оказать содействие для изменения меры пресечения арестованным.

Напомним, в середине сентября 2019 года стало известно, что главный врач одной из больниц Балахны и хирург скорой помощи Дзержинска задержаны как фигуранты уголовного дела. Следствие вменяет им хищение средств под видом приобретения медицинского оборудования, которое должно было поставляться бесплатно по программе ОМС. События, что стали основой дела, произошли в 2015—2016 годы, когда главврач из Балахны занимал должность завотделом Приволжского федерального медицинского исследовательского центра. Сообщалось о сумме 360 тыс. рублей и трёх эпизодах, но позднее нижегородские СМИ со ссылкой на источники уточнили, что речь уже о девяти пострадавших. По ходатайству следствия фигурантов взяли под стражу, а для пострадавших объявили на 17 сентября горячую телефонную линию.

На месте работы и жительства фигурантов проходят обыски, расследование дела продолжается.

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