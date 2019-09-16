Красноярск, , 03:28 — REGNUM В Красноярске причины пожара, унесшего жизни восьми человек, устанавливают дознаватели, работающие на месте трагедии. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Уточняется, что следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства гибели людей на пожаре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, смертельный пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме на улице Гусарова в Красноярске ночью 16 сентября. Прибыв на место, пожарные увидели открытое пламя из окна квартиры на третьем этаже.

Ликвидировали возгорание в 03:36 по местному времени на площади 40 квадратных метров. К тушению привлекались 43 человека и 16 единиц техники.

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При тушении пожара были обнаружены тела восьми человек, в том числе четверых детей.

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