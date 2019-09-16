Красноярск, , 02:51 — REGNUM Рабочая группа, расследующая причины унесшего жизни восьми человек пожара в Красноярске, назвала вероятные причины трагедии, сообщает 16 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По предварительным данным, в настоящий момент оперативники рассматривают две рабочие версии: неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

Сообщается также, что на месте пожара работает группа Следственного управления СКР по Красноярскому краю.

Напомним, при тушении пожара в жилом доме по улице Гусарова в Красноярске были обнаружены тела восьми человек, в том числе четверо детей.

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