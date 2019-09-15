Красноярск, , 14:18 — REGNUM Хлопок произошёл в жилом негазифицированном десятиэтажном доме в Красноярске, жильцы эвакуированы. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Жилой дом, в котором произошло ЧП, расположен на улице Аральской в Красноярске. Хлопок произошёл в мусоропроводе в первом подъезде дома.

В результате хлопка деформировалась стена между мусоропроводом и лестничной клеткой, вылетели стёкла из окон подъезда, есть повреждения у балконов жильцов, получили повреждения личные автомобили, припаркованные возле подъезда. Пострадавших нет.

В целях безопасности были эвакуированы 37 жильцов, в том числе трое детей. В региональном ведомстве пояснили, что после эвакуации жильцов специалистами будет проведено обследование конструкций здания. После обследования будут приняты дальнейшие решения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 12 пострадавших в результате взрыва бытового газа с последующим возгоранием в городе Ангарске Иркутской области.

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