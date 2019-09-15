Ангарск, Иркутская область, , 09:37 — REGNUM Хлопок бытового газа стал причиной пожара в многоквартирном доме в городе Ангарске Иркутской области. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Взрыв с последующим пожаром произошёл вечером 14 сентября в пятиэтажном многоквартирном доме. Площадь пожара составила около 90 кв. метров, при пожаре пострадали 12 человек, из них восемь, в том числе шестеро детей, были госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, он помещён в реанимационное отделение.

Взрывом и пожаром были повреждены две квартиры на втором этаже жилого дома. В результате осмотра места происшествия и обследования с помощью спецоборудования был сделан предварительный вывод, что причиной пожара стало возгорание газовоздушной смеси, накопившейся в квартире в результате утечки бытового газа.

По данным ГУ МВД по региону, в квартире, где произошло возгорание, техниками была отключена подача газа. Предварительно причиной утечки бытового газа могло стать самовольное подключение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что причиной пожара в жилом доме в городе Ангарске мог стать взрыв самогонного аппарата. Также ранее сообщалось о пятерых пострадавших в результате пожара.

Читайте ранее в этом сюжете: Самогонщики устроили пожар в Иркутской области