Абуджа, , 10:55 — REGNUM В результате нападения джихадистов на три города охваченного конфликтами северо-восточного штата Борно, Нигерия, погибли шестеро военнослужащих Нигерии. Кроме того, как сообщается, без вести пропало несколько солдат и сотрудников полиции.

По информации кенийского новостного издания TaifaLeo, в нападении подозреваются боевики из террористической организации «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам жителей, джихадисты напали на города Губио, Гаджиганна и Гаджирам.

Боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лояльные давнему лидеру организации Абубакару Шекау, известны своими нападениями на мирных жителей и вооруженные силы страны.

Десятилетнее восстание джихадистов на северо-востоке Нигерии стало причиной смерти более 35 000 людей, еще более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома вследствие их деятельности.

Конфликт, который распространился на соседние Нигер, Чад и Камерун, привел к серьезному гуманитарному кризису в регионе, в результате чего миллионы людей оказались в зависимости от продовольственной помощи в лагерях для перемещенных лиц.