Санкт-Петербург, , 20:34 — REGNUM Из-за пожара на подстанции «Восточная-коммунальная» на востоке Петербурга вечером 13 сентября пострадали потребители Невского и Красногвардейского районов города.

Электроснабжение более половины отключенных домов уже восстановлено, сообщили в электросетевой компании «Ленэнерго».

"32 жилых дома оперативно запитаны. С 20:02 жители этих домов получают электроэнергию в полном объеме. Работы продолжаются», — отметили энергетики (время московское).

Напомним, горит подстанция на улице Коммуны, д. 7. Огонь охватил 30 кв. метров двухэтажного здания. Пожарные работают по повышенному номеру. О пострадавших не сообщается.

Как сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в 20:10 мск произошла локализация пожара.

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