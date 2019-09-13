Бишкек, , 19:01 — REGNUM Иссык-Кульский районный суд Киргизии рассмотрел дело, возбужденное против 25-летнего уроженца России по статье «Надругательство над телом умершего и местом захоронения», передает «Кабар».

Мужчина обвинялся в том, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сломал 64 православных надмогильных деревянных креста и два мраморных памятника на двух кладбищах, расположенных близ села Ананьево в Иссык-Кульской области. Своими противоправными действиями он нанес ущерб в 47,2 тысячи сомов (44 тысячи рублей).

Судебно-психиатрическая экспертиза не выявила у обвиняемого никаких признаков психиатрических заболеваний и признала вменяемым.

В итоге суд признал его виновным и приговорил к 60 часам общественных работ и выплате штрафа в размере 60 тысяч сомов (56 тысяч рублей).