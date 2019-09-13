Саранск, , 18:04 — REGNUM Житель Мордовии приговорён судом к 11 годам лишения свободы за убийство священнослужителя. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Следственного управления следственного комитета по региону.

Следствие и суд установили, что в мае текущего года 44-летний мужчина, приехавший в гости к брату в село Теньгушево, в доме брата, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил убийство случайно зашедшего в дом священнослужителя. Злоумышленник ранее не был знаком со священником. На следующий день после совершения убийства осуждённый вывез на автомобиле тело убитого в поле и закопал.

С заявлением об исчезновении священника в полицию обратилась его супруга. В ходе следственных мероприятий была установлена личность совершившего убийство, при задержании мужчина признался в содеянном и показал место захоронения тела.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления по статье уголовного кодекса об убийстве. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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