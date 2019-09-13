Волгоград, , 17:20 — REGNUM Волгоградский областной суд признал виновным 22-летнего жителя Городищенского района в убийстве и разбое. Молодой человек на хуторе Варламов помогал строить гараж фермеру и решил украсть деньги из дома работодателя. За кражей его застигла хозяйка жилища, которую он убил. В ходе расследования уголовного дела преступник признал свою вину, но на суде отказался от своих показаний, сообщили 13 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина работал на стройке в сентябре 2018 года в составе бригады. После окончания работ он вернулся к домовладению, дождался, пока хозяин уйдёт, и проник в дом. За поисками денег его застала супруга фермера. Преступник набросился на неё с молотком и несколько раз ударил по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. На суде обвиняемый признал лишь участие в разбойном нападении, убийство потерпевшей он отрицал. Адвокат просил суд вынести по делу оправдательный приговор.

Строителя приговорили к 17 годам 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В качестве компенсации морального вреда он должен выплатить родственникам погибшей 1,5 млн рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.