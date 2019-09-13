Волгоград, , 16:34 — REGNUM Пожар в здании областного наркологического диспансера произошёл 13 сентября на улице Дегтярева в Волгограде. На четвёртом этаже пятиэтажного здания загорелась одна из комнат досуга. К месту происшествия были стянуты пожарные расчёты подразделений Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Центрального районов Волгограда.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 16:30. Локализовать возгорание удалось в 16:49, а ликвидировать открытое горение в 16:52, сообщает «Волгоград онлайн». По информации спасателей, горели бывшие в употреблении вещи.

Пожару был присвоен второй уровень сложности, из здания эвакуировали 150 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.