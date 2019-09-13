Каменск-Уральский, Свердловская область, , 13:56 — REGNUM В Каменске-Уральском перед судом предстанут пять членов преступного сообщества, обвиняемые, в зависимости от причастности, в сбыте и покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело будет рассматриваться в Красногорском районном суде Каменска-Уральского.

По версии следствия, участники группы распространяли наркотики на территории Каменска-Уральского и Каменского района путём размещения в тайниках «закладок». Вовлечены в преступную деятельность участники группы, а среди них 17-летняя девушка, были неустановленным лицом (организатором группы). Ему обвиняемые и передавали информацию о местонахождении закладок. Уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества выделено в отдельное производство.

Отметим, что в ходе следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли более 1,1 кг наркотиков.