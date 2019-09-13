Екатеринбург, , 12:58 — REGNUM Начался сбор подписей в интернете против увольнения заместителя главного врача по акушерству и гинекологии центральной городской больницы № 7 города Екатеринбурга. Он организован на ресурсе Change.org, и на данный момент петицию подписали около двух тысяч человек.

Обращение направлено в адрес губернатора Свердловской области и Минздрава РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, основанием для увольнения стало сокращение ставки. Приказ был подписан в июле и 23 сентября медику с 19-летним стажем придётся покинут свой пост, либо перейти на другую работу в этом же учреждении. В частности ему предложили продолжить работу в качестве лифтёра или уборщика помещений.

В свою очередь в горздраве Екатеринбурга заявили, что медику предложили работать по специальности — гинекологом, но якобы он отказался.

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