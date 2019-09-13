Нампула, , 10:44 — REGNUM В результате давки на митинге против политики президента Мозамбика Филипе Ньюси погибли по меньшей мере 10 человек, сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на заявление правящей партии страны ФРЕЛИМО.

По словам журналистов, давка на стадионе в северном городе Нампула произошла из-за того, что люди пытались покинуть здание после ухода президента.

«Все случилось из-за того, что ворота были закрыты, их открыли только после отъезда кандидата от ФРЕЛИМО, президента Ньюси», — сказал присутствовавший на месте происшествия Бенджамин Нумайо.

В соответствии с заявлением партии, в результате давки 11 сентября 85 человек получили ранения. Португальское новостное агентство Lusa сообщило о том, что 16 человек погибли, ссылаясь на сообщение местной больницы. AFP, однако, не смогло подтвердить эти данные.

Напомним, что Ньюси баллотируется на второй срок на всеобщих выборах, назначенных на 15 октября, что вызвало протесты оппозиции.