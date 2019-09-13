Манила, , 10:13 — REGNUM На Филиппинах 12 сентября были арестованы 227 граждан Китая в ходе рейда по выявлению членов синдиката, подозреваемых в совершении афер в сфере онлайн-инвестирования. Об этом 13 сентября сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление комиссара полиции Хайме Моренте.

По его словам, аресты прошли в финансовом районе Ортигас в городе Пасиг Столичного Региона — Метро-Манилы.

Моренте сообщил, что рейд был проведен после того, как китайское посольство предоставило информацию об «инвестиционном мошенничестве», жертвами которого стали более 1000 китайских граждан. Проведение рейда было согласовано с Китаем.