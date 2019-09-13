Могадишо, , 12:57 — REGNUM Согласно информации местных СМИ, по меньшей мере пять человек, включая детей, погибли и несколько были ранены в результате взрыва противопехотной мины в Динсоре в юго-западной части Сомали. «Взрыв произошел неподалеку от полицейского участка Динсора, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, в том числе двое детей и трое солдат, а несколько других граждан получили ранения», — заявил местный полицейский Ибрагим Мадей. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Caasimada.

Окружной комиссар Динсора Ибрагим Мохамед Нур подтвердил местным СМИ, что мина была установлена возле полицейского участка. По его словам, раненые были незамедлительно доставлены в районную больницу Бэй в районе Байдоа.

«Наши гражданские в городе сообщили полиции, что сомалийские военные пытались обезвредить мину, но в результате произошел взрыв, который привел к гибели нескольких человек», — заявил комиссар.

Ни одна группа еще не взяла на себя ответственность за взрыв, но расположенная в Сомали группировка «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взяла на себя ответственность за недавний минометный обстрел в Могадишо, в результате которого погиб один человек и были ранены трое.