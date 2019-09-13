Диярбакыр, Турция, , 07:37 — REGNUM В результате террористического акта в турецкой провинции Диярбакыр погибли по меньшей мере четверо мирных граждан, об этом 12 сентября сообщает Kurdistan.ru.

В ходе детонации самодельного взрывного устройства также пострадали 13 человек, в настоящее время все они доставлены в госпиталь, где им оказывается необходимая помощь.

Ответственность за преступление не взяла ни одна преступная группировка. Инцидент произошел на трассе между городами Кулп и Муш.

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