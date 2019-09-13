Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:24 — REGNUM Амурский паводок у Комсомольска-на-Амуре подходит к финалу. Уровень Амура у города начал снижаться — река потеряла 4 см, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным МЧС РФ по Хабаровскому краю, сегодня, на 8:00 13 сентября, уровень Амура у города составил 829 см.

Из-за неблагоприятных погодных условий в зоне паводка находятся 11 муниципалитетов края. Частично подтоплены территории 99 населенных пунктов. В 67 из них подтоплены 637 частных домов, более 1700 приусадебных участков, 2200 дачных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 829 см при опасном для города значении 650 см.