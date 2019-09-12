Брянск, , 17:36 — REGNUM На улице Авиационной в Советском районе Брянска 12 сентября на проезжую часть дороги упал столб, поддерживающий провода, в том числе троллейбусную сеть.

Бетонная конструкция задела проезжающий мимо легковой автомобиль — у машины раздавлен капот. Из-за происшествия движение на участке дороги оказалось затруднено.

Возможно, опора упала после наезда на неё строительной техники, там как раз сейчас идут дорожные работы, сообщают БрянскНовости. Водитель не пострадал. Официальной информации о ЧП нет.