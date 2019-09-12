Луганск, , 15:38 — REGNUM В районе населённого пункта Троицкое произошла массовая драка между боевиками 30-й и 59-й бригад ВСУ, заявил 12 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Поводом для конфликта послужило требование офицеров 30-й бригады оплатить оборудованные за свой счёт блиндажи. После того, как командир 10-го отдельного мотопехотного батальона 59-й бригады подполковник Сидорин отказался компенсировать затраченные средства, боевики 30-й бригады принялись разбирать блиндажи. Это вызвало агрессию со стороны боевиков 59-й бригады, которая привела к массовой драке», — рассказал он.

В результате столкновения пострадали три боевика 30-й бригады и два боевика 59-й бригады.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в нескольких населённых пунктах на временно подконтрольной Украине территории ЛНР были обнаружены позиции техники ВСУ, расположенные возле жилой застройки.

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