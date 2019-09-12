Омск, , 13:30 — REGNUM Житель Омска, убивший мужчину сувенирной саблей, осуждён за совершение особо тяжкого преступления, сообщили ИА REGNUM 12 сентября в областном следственном управлении СКР.

Ранее судимый 39-летний мужчина признан виновным в убийстве. По версии следствия и суда, ночью 30 апреля пьяный омич поссорился из-за отношений с общей знакомой с хозяином частного дома, который разрешил ему временно у себя пожить.

Злоумышленник взял сувенирную саблю (вакидзаси) и ударил хозяина дома клинком в грудь. Потерпевший скончался на месте. Суд приговорил омича к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Брюсселе сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину, который пытался оказывать сопротивление полицейским при помощи сабли.

Читайте также: Бельгийские полицейские застрелили мужчину с саблей