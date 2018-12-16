Бельгийские полицейские застрелили мужчину с саблей

Брюссель, , 04:55 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов в бельгийской столице Брюсселе застрелили мужчину, который пытался оказывать сопротивление полицейским при помощи сабли, сообщает HLN.

Сообщается, что полицию вызвала пожилая пара, так как их 51-летний сын угрожал им. Прибывшие на место правоохранители пытались обезвредить мужчину при помощи слезоточивого газа, однако это не помогло.

После этого мужчина пытался ударить полицейского саблей, в результате чего другой сотрудник полиции открыл огонь на поражение из табельного оружия. Нападавший скончался в больнице от полученного ранения. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Москве. Благодаря бронежилету полицейский не пострадал. Нападавший пытался скрыться с места преступления, однако позднее был задержан правоохранителями.

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