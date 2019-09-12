Москва, , 12:26 — REGNUM В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя города, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Мужчину подозревают в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 39-летней супруги.

По версии следствия, между супругами в квартире на улице Маршала Тухачевского возникла ссора на почве ревности. Глава семьи, считают следователи, произвёл два выстрела от которых его жена скончалась.

Пока следователи работают на месте происшествия. Ожидается, что подозреваемому будет предъявлено обвинение.