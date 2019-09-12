Иерусалим, 12 сентября 2019, 12:07 — REGNUM Вооруженные силы Израиля арестовали 11 палестинцев во время ночных рейдов на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 12 сентября Anadolu Ajansi.
Арестованные палестинцы обвиняются израильскими военными в вовлеченности в террористическую деятельность.
Напомним, правоохранительные службы Израиля регулярно проводят аресты на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило задержания происходят ночью.
В настоящее время в тюрьмах страны содержатся свыше 5 тыс. 500 палестинцев.
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