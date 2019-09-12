Ереван, , 11:45 — REGNUM Смерть российского солдата Александра Бабушкина на военной базе в Гюмри, по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, наступила из-за повреждения селезенки. Об этом 12 сентября сообщает издание «Айкакан Жаманак».

По информации газеты, тело военнослужащего в квартире было найдено его сослуживцем, который отправился на кухню за чаем, а когда вернулся, застал бездыханного Бабушкина.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в многоквартирном доме в Гюмри было найдено тело российского сержанта Александра Бабушкина, который проходил службу в 102-й военной базе РФ.

Командование российской военной базы Южного военного округа в Армении заявило, что признаков насильственной смерти Бабушкина нет.