Белгород, , 09:58 — REGNUM 80-летняя жительница села Терновка Яковлевского горокруга Белгородской области скончалась через несколько дней после укуса бешеной кошки. В районной больнице женщине вкололи последнюю имеющуюся в наличии вакцину от бешенства. По словам родственников погибшей, врачи сделали всё, что смогли, но преклонный возраст, перенесённые ранее инсульты и несвоевременное обращение за помощью привели к трагедии.

Больная кошка исцарапала и покусала женщину 8 августа 2019 года. Пенсионерка рассказала родным о случившемся только 9 августа. Сразу же на скорой её увезли в районную больницу, где в наличии была только одна вакцина от бешенства. Женщине по графику сделали ещё два укола, но 25 августа она скончалась. Родственники уверены, что укус сильно пошатнул здоровье женщины. Кошку отловили, умертвили, пробу отправили в ветеринарную лабораторию, бешенство подтвердилось. По предложению местных жителей, животное могло заразиться от лис, которые часто заходят в посёлок. Сколько ещё домашних питомцев могло контактировать с заражёнными, неизвестно. Трагический случай выявил дефицит вакцин от бешенства в регионе, в социальных сетях некоторые жители жалуются, что их отправляют искать спасительные препараты даже в соседние области, сообщает ИА «Бел.ру».

По данным регионального Россельхознадзора, с начала 2019 года лабораторно подтверждено 28 случаев бешенства из 180 (15,5%) доставленных проб. Наибольшее количество заболевших отмечается среди домашних плотоядных — 22, среди диких — 4, два случая установлено у крупного и мелкого рогатого скота.