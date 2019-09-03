Благовещенск, , 10:04 — REGNUM Новые очаги африканской чумы свиней зафиксированы в Приамурье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Больные животные выявлены в Благовещенске и Райчихинске, а также в поселениях четырех муниципалитетов — Ивановском, Магдагачинском, Тамбовском и Михайловском районах. По предварительным данным специалистов, поголовье свиней в этих районах составляет примерно 2 700 голов. Сейчас ведётся работа по отчуждению и утилизации зараженных животных.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за вируса АЧС власти Приамурья уже уничтожили более 7 тыс. голов больных животных.