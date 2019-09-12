Екатеринбург, , 05:54 — REGNUM В Свердловской области долг предприятий жилищно-коммунального хозяйства за поставки тепла и водоснабжение превышает 3,4 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Так четыре коммунальных предприятия города Режа задолжали в общей сложности более 144 млн рублей. Также крупный долг у МУП «Салдаэнерго» — 119 млн рублей. А в городе Серове водоснабжающая компания имеет долг 80 млн рублей и на данный момент признана банкротом, но и пришедшая ей на замену ООО «Вертикаль» на сегодняшний день задолжала порядка 40 млн рублей.

Отметим, что в отношении трёх муниципальных предприятий проводятся прокурорские проверки. Энергетики обратились в надзорные органы, так как организации накопили многомиллионные долги.

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