Санкт-Петербург, , 01:51 — REGNUM На Московском проспекте в Санкт-Петербурге загорелся моторный отсек в пассажирском маршрутном автобусе, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ Северной столицы.

Сообщается, что возгорание произошло в районе доме № 212 по Московскому проспекту. В автобусе ПАЗ загорелся моторный отсек, огнем была охвачена и передняя часть салона. В ликвидации пожара принимали участие две единицы спецтехники и девять человек личного состава. Возгорание было оперативно потушено. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа сгорел пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог. Сообщалось, что на момент возгорания в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя. Пострадавших не было.

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