Москва, , 20:25 — REGNUM Пожар произошёл в административном здании в центре Москвы, где располагаются подразделения Министерства юстиции России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, возгорание произошло в здании, расположенном по адресу: Смоленский бульвар, 3/5. По свидетельствам очевидцев, из окон третьего этажа идёт черный дым.

Отмечается, что в здании располагаются департамент международного права и регистрационная палата Минюста России, а также Евразийская экономическая комиссия.

В пресс-службе столичного управления МЧС подтвердили информацию о возгорании по указанному адресу, отметив, что на место были направлены пожарно-спасательные подразделения.

Сведений о возможных пострадавших на данный момент не поступало. Подробности произошедшего выясняются.