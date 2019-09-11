Вашингтон, , 19:42 — REGNUM Семья в США спаслась из практически безвыходной ситуации благодаря посланию в бутылке. Об этом 11 сентября сообщает портал Sanluisobispo.com.

Инцидент произошёл летом в национальном парке Лос Падрес в американском штате Калифорния. Кертис Уотсон, житель города Морро-Бэй, отправился со своей девушкой и с сыном в пешую прогулку по заповеднику. Во время прогулки они решили сплавиться по реке Арройо Секо.

Сплавляясь по реке, семья застряла на вершине 12-метрового водопада. Уотсон, по его словам, предвидел такую ситуацию и взял с собой верёвку, чтобы спуститься с водопада вниз. Однако поток воды оказался настолько сильным, что люди не смогли закрепить верёвку в безопасном месте.

Семья оказалась заблокированной на высоком уступе без связи. Попытки позвать на помощь результата не дали. Тогда Уотсон взял пластиковую бутылку, нацарапал на ней призыв о помощи и вложил внутрь бутылки записку с координатами. Бутылка была отправлена вниз по течению.

Через несколько часов к семье подлетел вертолёт, снял их с уступа и доставил в безопасное место.

Как оказалось, бутылку с посланием обнаружили туристы, которые после этого связались с местными властями. Члены семьи выразила огромную благодарность всем, кто принял участие в спасательной операции, а также оставшимся им неизвестными людям, обнаружившим послание в бутылке.

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