Новочеркасск, Ростовская область, , 17:37 — REGNUM В Новочеркасске (Ростовская область), где горит сухая трава, объявлена локализация трёх участков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ 11 сентября.

Ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 800 кв. метров. Огонь вспыхунл на четырёх участках. К месту тушения прибыл пожарный поезд.

На месте пожара работают 53 человека и 21 единица специальной техники.

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