Кемерово, , 17:18 — REGNUM В больнице Ленинска-Кузнецкого скончалась женщина, пострадавшая во время взрыва газа в жилом доме, сообщает сайт A42.ru со ссылкой на свой источник в медицинских кругах.

Напомним, что 5 сентября в частном доме Ленинска-Кузнецка взорвался газ. Пострадала 63-летняя женщина. Предположительно, в подвале дома мог скопиться газ метан. По имеющимся данным, в этом районе располагаются отработанные горные выработки угольных шахт.

Читайте также: Взрывом газа в частном доме в Ленинске-Кузнецком занялись следователи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после получения жительницей города Ленинска-Кузнецкого ожогов в результате взрыва газа была назначена доследственная проверка. А глава Кемеровской области Сергей Цивилёв пообещал, что жителей, в чьих домах будет зафиксирована концентрация газа 2% и более, временно переселят.