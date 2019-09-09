Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 15:40 — REGNUM Кузбасские следователи назначили доследственную проверку после получения жительницей города Ленинска-Кузнецкого ожогов в результате взрыва газа.

Напомним, 5 сентября в одном из частных домов в Ленинске-Кузнецком взорвался газ. Пострадала 63-летняя женщина.

«Предварительно установлено, что потерпевшая проживает в частном доме, имеющем печное отопление. В вечернее время женщина растопила печь, внезапно раздался хлопок. На место прибыли сотрудники МЧС, — пояснили в Следственном управлении СКР по Кемеровской области. — По имеющейся информации, в данном районе располагаются отработанные горные выработки угольных шахт».

По одной из версий, в подвале дома мог скопиться газ метан. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщала ИА REGNUM, глава Кемеровской области Сергей Цивилёв пообещал, что жителей Ленинска-Кузнецкого, в чьих домах будет зафиксирована концентрация газа 2% и более, переселят.

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