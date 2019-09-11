Москва, , 16:42 — REGNUM Компания Healthy Food выплатила уже более 2,5 млн рублей в качестве компенсаций пострадавшим, в результате употребления её продукции в Москве. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе компании.

«На сегодняшний день урегулировано 85% претензий, общая сумма выплат потребителям продукции компании превысила 2,5 миллиона рублей», — приводит сообщение компании RNS.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Роспотребнадзор по итогам расследования случаев отравления едой из вендинговых автоматов сети Healthy Food в Москве, оштрафовал компанию на 2 млн рублей.

Напомним, в конце июля среди работников бизнес-центров в восьми округах Москвы было зарегистрировано в общей сложности 97 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, связанных с приобретением продукции данного производителя. Основным диагнозом стал сальмонеллёз.

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