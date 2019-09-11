Тунис, , 16:03 — REGNUM В результате наводнения, которое затронуло многие города Туниса, погибла 39-летняя женщина, сообщает Le Figaro.

Жители Туниса жалуются на бездействие властей перед лицом повторяющихся наводнений. Прошлой осенью по меньшей мере 10 человек погибли после внезапной непогоды.

Известно, что проливной дождь, который обрушился на Тунис во вторник вечером, 10 сентября, вызвал серьезные пробки в столице, где местами вода поднималась более чем на метр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года внезапные наводнения нанесли серьезный ущерб дорогам, линиям передач и другим объектам инфраструктуры Туниса.

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