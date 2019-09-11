Хартум, , 14:54 — REGNUM В результате наводнения в деревне Вад-Рамли близ Хартума погибли десятки человек, более 100 тысяч домов были разрушены. Жители и благотворительные организации жалуются на отсутствие поддержки со стороны властей, передает информационное агентство Reuters.

«Всего за пять часов район был полностью затоплен, никакого уведомления о происшествии не поступало, людям оставалось только спасать себя», — рассказал 27-летний инженер Алсамани Фатхалрахман, восстанавливая каркасы старых кроватей и спасая школьные учебники из окрестных домов.

По словам жителей, общественных групп и работников благотворительных организаций, они получают незначительную помощь со стороны властей.

«Гражданское правительство в настоящее время является абстрактным понятием», — сказал Магди Эль-Гизули, суданский академик, живущий в Германии, и член некоммерческой исследовательской организации Rift Valley Institute.

«В конечном итоге оно было сформировано, но сможет ли оно осуществлять власть — это совершенно другой вопрос», — добавил он.

Канцелярия премьер-министра Судана и военные страны отказались комментировать общественную реакцию на наводнение.

Кризис, вызванный наводнениями, пришелся на переходный период для Судана: месяцы протестов привели к созданию переходного правительства, которое взяло на себя обязательство решения полномасштабного экономического кризиса и внутренних конфликтов. Правительство, возглавляемое Мохаммедом Хамдоком Догало, было приведено к присяге в воскресенье, 2 сентября.