Мванза, Танзания, , 13:32 — REGNUM В результате аварии на золотоносной шахте Шилало близ города Мванза в Танзании под завалами оказалось десять шахтеров. В ходе спасательной операции восемь человек были подняты на поверхность живыми, передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

Начальник полиции по области Мванза Джуманне Мулиро сообщил, что обвал на шахте произошел в ночь с 9 на 10 сентября.

«Сразу же после инцидента к работе приступили спасатели, они извлекли из-под завалов девять человек, один из которых уже погиб, поиски еще одного шахтера продолжаются», — заявил Мулиро.

Он добавил, что все пострадавшие были доставлены в окружную больницу Мисунгви для прохождения полного обследования. Также, пользуясь случаем, Мулиро призвал всех самозанятых шахтеров соблюдать особую осторожность во время работы.