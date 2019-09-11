Сидней, Австралия, , 17:12 — REGNUM 30-летний мужчина, получивший травму головы во время производственного процесса, погиб 11 сентября на заводе в Сиднее (Австралия). Об этом сообщает Australian Associated Press со ссылкой на заявление Профсоюза работников строительной, лесной, горнодобывающей и энергетической промышленности (CFMEU).

Инцидент произошел около 5.30 утра, приехавшие медики констатировали смерть рабочего.

«Смерть на рабочем месте и травмы, к сожалению, больше не являются сюрпризом в Новом Южном Уэльсе», — говорится в заявлении профсоюза.

Скорая помощь штата Новый Южный Уэльс в среду, 11 сентября, получила вызовы в связи с еще двумя несчастными случаями, произошедшими непосредственно на рабочем месте в Сиднее. Один из пострадавших был доставлен в больницу после того, как получил удар по голове упавшей трубой в районе Пирмонте, другой человек был госпитализирован после падения с восьмиметровой высоты со строительных лесов в районе Пойнт-Пайпер.

Глава CFMEU Даррен Гринфилд заявил, что безопасность «ничего не значит» для многих строителей и застройщиков.

«Люди просто рады экономить, чтобы… быстрее завершить проект», — добавил Гринфилд, отметив, что эти инциденты «происходят все чаще и чаще».

Всего за последние три недели в Сиднее погибли трое рабочих.