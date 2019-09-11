Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM В свердловском Ирбите задержаны трое подозреваемых в угоне автомобиля, из них двое — несовершеннолетние. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ. Автомобиль возвращен владельцу», — уточнили в пресс-службе.

Подозреаемые были задержаны в тот момент, когда они передвигались по городу на угнанной «Ниве-Шевроле». Ориентировка на машину (автомобиль был угнан в Верхотурье) поступила накануне. Инспекторы ГИБДД остановили злоумышленников возле дома № 17 на улице Свободы. Ими оказались 37-летний мужчина и двое юношей 15-ти и 17-ти лет.