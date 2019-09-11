Волгоград, , 11:45 — REGNUM 30 граждан стран Туркестана незаконно трудились на сборе картофеля на полях возле хутора Грачи Городищенского района Волгоградской области. «Трудоустроил» их житель одной из республик Северного Кавказа. К преступному бизнесу оказались причастны и жители района, которые фиктивно прописали иностранцев у себя в домах, сообщили 11 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Незаконные мигранты Пресс-служба УМВД Волгоградской области

Рабочие жили здесь же, в бараках на полях, хотя согласно миграционным документам все получили регистрацию в домовладениях жителей Городищенского района. По результатам проверок полицейские составили 21 протокол за незаконное ведение трудовой деятельности в России, 14 иностранцев нарушили правила въезда и режима пребывания, в отношении пятерых граждан судом принято решение о выдворении за пределы страны.

На работодателя составили более 20 административных материалов. Шесть уголовных дел возбуждено в отношении жителей района в связи с выявленными фактами фиктивной постановки на учёт иностранцев.