Батайск, Ростовская область, , 08:31 — REGNUM Травяной пожар, вспыхнувший под Ростовом-на-Дону вечером 10 сентября, потушен. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, огонь уничтожил 10 тыс. кв. метров.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о возгорании на северной окраине озера Соленое в Батайске поступило около 21:00 (мск). К тому времени площадь пожара уже составляла 2 тыс. кв. метров.

К тушению огня было привлечено 45 человек и 15 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Любое неосторожное обращение с огнём может привести к пожару, обратили внимание в ведомстве.

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