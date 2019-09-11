Санкт-Петербург, , 03:13 — REGNUM Четыре автомобиля столкнулись во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба управления ГИБДД РФ Северной столицы.

Сообщается, что авария произошла в районе 20:40 по московскому времени на пересечении Будапештской улицы и Дунайского проспекта в петербургском районе Купчино. На дороге столкнулись четыре автомобиля — Chevrolet Niva, Lada Largus, Toyota Land Cruiser и Renault Logan. В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в салоне Chevrolet Niva. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Ростове-на-Дону. В момент аварии в салоне автобуса находились 35 пассажиров. В результате ДТП пострадали пять человек, их госпитализировали.

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